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НАПК проверило декларацию Зеленского: нарушений не нашли

Вторник, 26 октября 2021, 19:02

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило полную проверку декларации Президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: пресс-служба НАПК

Детали: В заключении проверки говорится, что ведомство не выявило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов, а точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.

НАПК проверило здание в Форте-дей-Марме в Италии (стоимость – более 88,5 млн грн), принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которого является первая леди Елена Зеленская.

По словам главы государства, ранее семья там отдыхала, но не пользовались недвижимостью в течение 2020 года и сдают ее в аренду – предоставлены подтверждающие документы.

Также НАПК исследовало неотражение Зеленским сведений о компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, о которой говорилось в расследовании журналистов Следствие.Инфо.

Зеленский предоставил НАПК копии писем директоров компаний Film Heritage Inc. и Maltex Multicapital Corp. об отсутствии каких-либо выплат в 2019-2020 годах от компании Maltex Multicapital Corp. в пользу Film Heritage Inc., а также от компании Film Heritage Inc. в пользу супруги Елены Зеленской.

Отмечается, что президент дал все объяснения и документы по этому вопросу. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белизу, однако пока не получило ответа.

С полным отчетом можно ознакомиться на странице документа.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийдекларацииНАПК
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