Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Назвали ім’я військового, вбитого у вівторок на Донбасі

Вівторок, 26 жовтня 2021, 23:09
Назвали ім’я військового, вбитого у вівторок на Донбасі

26 жовтня бойовики в зоні ООС вбили військового з Полтавщини.

Джерело: Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook

Дослівно: "26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович".

Деталі: Зазначається, що військовий був родом з Шишацької тергромади.

Що було раніше: Окрім вбитого Журовича, 26 жовтня окупанти поранили ще одного бійця - він у лікарні. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Полтавська областьДонбасООСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Полтавська область
У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА
Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває
У роковини удару по ТЦ "Амстор" Росія знову атакувала Кременчук
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: