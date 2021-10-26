Назвали ім’я військового, вбитого у вівторок на Донбасі

26 жовтня бойовики в зоні ООС вбили військового з Полтавщини.

Джерело: Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook

Дослівно: "26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович".

Деталі: Зазначається, що військовий був родом з Шишацької тергромади.

Що було раніше: Окрім вбитого Журовича, 26 жовтня окупанти поранили ще одного бійця - він у лікарні.