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Назвали имя военного, убитого во вторник на Донбассе

Вторник, 26 октября 2021, 23:09
Назвали имя военного, убитого во вторник на Донбассе

26 октября боевики в зоне ООС убили военного с Полтавской области.

Источник: Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook

Дословно: "26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин – мастер-сержант Халиков Георгий Журович".

Детали: Отмечается, что военный был родом из Шишацкой тергромады.

Что было раньше: Кроме убитого Журовича, 26 октября оккупанты ранили еще одного бойца - он в больнице.

Украинская правда

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Темы: Полтавская областьДонбассООСвойна
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