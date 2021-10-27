У МВС прокоментували помилки у санкційному списку РНБО

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що нема підтвердження навмисного характеру допущених помилок при внесенні осіб до санкційних списків РНБО.

Джерело: Єнін в етері hromadske

Пряма мова: "На сьогодні у нас нема підтвердження навмисного характеру зазначених помилок. Водночас зазначений процес триває. І час покаже.

Коли ми проаналізуємо детально склад цих санкційних списків, і якщо будуть виявлені особи, які не мають перебувати в цьому списку, то МВС будуть внесені відповідні пропозиції щодо виключення зазначених осіб із санкційних списків.

І так само у зворотний бік…"

"Наскільки вона (помилка щодо Джамбулатова – ред.) була вчинена умисне чи ненавмисне – ми обов’язково з’ясуємо".

Деталі: Однією з помилок було внесення до санкційного списку Рустама Джамбулатова з датою народження його молодшого брата Руслана, який зустрічався з народним депутатом Антоном Поляковим перед своєю смертю.

Нагадаємо: Розслідувачі Bihus.info повідомляють, що фігуранти "контрабандних" санкційних списків Ради нацбезпеки і оборони виходили зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств перед застосуванням санкцій, що може свідчити про витоки інформації на користь цих фігурантів.