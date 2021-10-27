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В МВД прокомментировали ошибки в санкционном списке СНБО

Среда, 27 октября 2021, 02:12
фото: скриншот видео hromadske

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что нет подтверждения умышленного характера допущенных ошибок при внесении лиц в санкционные списки СНБО.

Источник: Енин в эфире hromadske

Прямая речь: "На сегодняшний день у нас нет подтверждения умышленного характера указанных ошибок. В то же время указанный процесс продолжается. И время покажет.

Когда мы подробно проанализируем состав этих санкционных списков, и если будут обнаружены лица, которые не должны находиться в этом списке, то МВД будут внесены соответствующие предложения по исключению указанных лиц из санкционных списков.

И так же в обратную сторону…"

"Насколько она (ошибка в отношении Джамбулатова – ред.) была совершена умышленно или неумышленно – мы обязательно выясним".

Детали: Одной из ошибок было внесение в санкционный список Рустама Джамбулатова с датой рождения его младшего брата Руслана, встречавшегося с народным депутатом Антоном Поляковым перед своей смертью.

Напомним: Bihus.info сообщает, что фигуранты "контрабандных" санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций, что может свидетельствовать об утечке информации в пользу этих фигурантов.

Украинская правда
Темы: СНБОМВДсанкции
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