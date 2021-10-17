"Червона" зона: мер Одеси просить державну владу допомогти з медиками

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що місто розраховує на допомогу з боку державної влади в питанні забезпечення медичними кадрами для боротьби з коронавірусом.

Джерело: Труханов у Facebook

Деталі: Труханов нагадав, що з понеділка, 18 жовтня, Одеса, як і вся область, переходить до "червоної" зони.

Пряма мова: "За підсумками зустрічі з колективом міської лікарні №1 прийнято рішення про виділення ще 20 ліжко-місць на додаток до тих, що вже існують. Технічні можливості дозволяють говорити про перспективу збільшення кількості місць, якщо того зажадає ситуація.

Але, як і раніше, гостро стоїть питання забезпечення кадрами. І тут ми теж розраховуємо на допомогу з боку державної влади".

Більше деталей: За словами Труханова, істотною підтримкою для міста стала програма президента "Велике будiвництво", в рамках якої, зокрема, низку міських лікарень забезпечено новим медичним обладнанням.

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