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В одесской больнице закончился кислород, пациентов с Covid перевозят в другую клинику

Среда, 27 октября 2021, 02:56

На одесской Слободке пациентов с COVID-19 экстренно перевозят из одной больницы в другую из-за нехватки кислорода.

Источник: Думская

Дословно: "Медики перевозят пациентов из отделения областного центра социально значимых болезней, расположенного на улице Николая Михновского, в другой стационар – на Ядова".

Детали: Причина экстренной эвакуации – острая нехватка медицинского кислорода. В больнице на Ядова есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода, а на Михновском кислороде нет совсем.

Переправку 43 больных, которые находятся в разном состоянии, от легкого до исключительно тяжелого, осуществляют несколько бригад скорой помощи.

Для обеспечения бесперебойной работы кислородной станции сотрудники ДТЭК "Одесские электросети" доставили на место мощный электрогенератор.

По словам заведующей реанимационным отделением, кислород тратится очень быстро из-за большого количества больных. До перевозки больных в день шло по 2 тонны кислорода.

Напомним: Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что город рассчитывает на помощь со стороны государственной власти в вопросе обеспечения медицинскими кадрами для борьбы с коронавирусом.

Темы: Одессамедицинакоронавирус
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