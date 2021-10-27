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На Донеччині Місія ОБСЄ зафіксувала 205 порушень "тиші" за добу

Середа, 27 жовтня 2021, 05:45
фото з відкритих джерел

У Донецькій області Місія станом на 19:30 25 жовтня зафіксувала 205 порушень режиму припинення вогню, зокрема 31 вибух, а також 3 порушення у Луганській області.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано на схід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька), на ділянці розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) та біля неї, а також північніше н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

У Луганській області Місія зафіксувала 3 порушення режиму припинення біля ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)".

Деталі: Після домовленості про заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до теперішнього часу СММ зафіксувала щонайменше 67 598 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 18 580 вибухів,  14 348 невизначених  боєприпасів  у  польоті,  314 спалахів  дульного полум’я, 271 освітлювальну ракету, а також щонайменше 34 085 черг і пострілів).

Нагадаємо: Збройні формування Російської Федерації знову грубо порушили перемир'я на сході України; внаслідок одного з обстрілів загинув український воїн, ще один зазнав осколкове поранення.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна


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