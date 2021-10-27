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В Донецкой области Миссия ОБСЕ зафиксировала 205 нарушений "тишины" в сутки

Среда, 27 октября 2021, 05:45
фото из открытых источников

В Донецкой области Миссия по состоянию на 19:30 25 октября зафиксировала 205 нарушений режима прекращения огня, в том числе 31 взрыв, а также 3 нарушения в Луганской области.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано к востоку от н. п. Чермалик (подконтролен правительству, 77 км к югу от Донецка), на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и возле него, а также севернее н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).

В Луганской области Миссия зафиксировала 3 нарушения режима прекращения возле участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска)".

Детали: После договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего времени СММ зафиксировала по меньшей мере 67 598 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 18 580 взрывов, 14 348 неопределенных боеприпасов в полете, 314 вспышек дульного пламени, 271 осветительную ракету, а также не менее 34 085 очередей и выстрелов).

Напомним: Вооруженные формирования Российской Федерации снова грубо нарушили перемирие на востоке Украины; в результате одного из обстрелов погиб украинский воин, еще один получил осколочное ранение.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассвойна
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