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Україна – третя у світі за добовою смертністю від коронавірусу

Середа, 27 жовтня 2021, 06:32
фото: Ельдар Сарахман, УП

25 жовтня у світі діагностували понад 426 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії Росії. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США, Росія та Україна.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 69 тисяч, у Британії – понад 40 тисяч і у Росії – понад 36 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Німеччина.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США, Росія та Україна.

 
дані Worldometers

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія і Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна та Румунія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 222 349 743 особи. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 978 726 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 25 жовтня в Україні зафіксували 19 120 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 734 летальних випадки від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 2 939 осіб, одужали 9 738 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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