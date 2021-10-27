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Украина – третья в мире по суточной смертности от коронавируса

Среда, 27 октября 2021, 06:32
фото: Эльдар Сарахман, УП

25 октября в мире диагностировали более 426 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Британии и России. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия и Украина.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 69 тысяч, в Британии – более 40 тысяч и в России – более 36 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Германия.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия и Украина.

 
данные Worldometers

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Россия и Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

За все время пандемии излечились от недуга 222 349 743 человека. В настоящее время насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 978 726 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 25 октября в Украине зафиксировали 19 120 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 734 летальных исхода от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 2 939 человек, выздоровели 9 738 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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