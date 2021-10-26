Україна б'є власний максимум летальних випадків від Covid: за добу 734 смерті

За добу 25 жовтня в Україні зафіксували 19 120 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 734 летальних випадки від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 2 939 осіб, одужали 9 738 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я, дашборд РНБО та Telegram Коронавірус_інфо

Деталі: Це антирекорд за летальними випадками від початку пандемії.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 803 159 осіб, із них одужали 2 390 112 осіб, померли 64 936 осіб.

Серед нових хворих за останню добу 1 414 дітей і 338 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання в цей понеділок виявили у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) і Херсонській (1222) областях.

Найбільше летальних випадків за останню добу зареєстрували у Херсонській (88), Запорізькій (55), Дніпропетровській (49), Донецькій (41) областях, а також у Києві та Одеській області (по 37).

25 жовтня зробили 129 063 тестування: методом ПЛР – 61 027, методом ІФА – 18 233, експрес-тесті на антиген до SARS-CoV-2 – 49 803.

Нагадаємо: За добу 21 жовтня в Україні зафіксували антирекордні 23 785 випадків коронавірусної хвороби і 614 летальних випадків від неї.

24 жовтня Україна була 5-ю в світі і 3-ю в Європі за кількістю нових хворих, але 4-ю у світі і 2-ю в Європі за добовою смертністю від Covid.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП