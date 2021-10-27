Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Полиция задержала 16-летнего виновника смертельной аварии в Харькове

Среда, 27 октября 2021, 09:54
Фото полиции

16-летнего водителя Инфинити, который на большой скорости выехал на красный свет и спровоцировал смертельную аварию в Харькове, задержали.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Водитель Инфинити задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового. Следственные действия продолжаются".

Детали: В настоящее время три пассажира Инфинити находятся в реанимационном отделении больницы.

По данным правоохранителей, у погибшего 58-летнего водителя Шевроле и 16-летнего водителя Инфинити признаков алкогольного опьянения нет.

По факту ДТП расследуют производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и отрабатывает записи с камер видеонаблюдения.

Предыстория:

  • Авария произошла около 20:40 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в ​​Харькове.
  • 16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.
  • В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Украинская правда
Темы: ХарьковДТП
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве резкий скачок больных ковидом и 46 смертей за сутки

В Украине второй подряд антирекорд по количеству больных Covid за сутки

Главные новости четверга и ночи: новое название Facebook, карантин в Киеве

Тайвань подтвердил присутствие американских военных на острове

"Байрактары" ВСУ на дежурстве уже полгода и готовы атаковать – Наев

Кулеба ответил Германии и Франции по поводу "Байрактаров"

Все новости...
Харьков
Смертельное ДТП в Харькове: Infiniti несся на красный свет 100 км/ч
В Харькове оштрафовали сеть магазинов, торговавших конфетами из России
Подожгли автомобиль бывшего СБУшника, руководителя генинспекции Офиса генпрокурора
Последние новости
11:29
таблицаКоронавирус: только две области Украины остаются "желтыми"
11:27
Новая резолюция ООН может содержать положения о Крымской платформе
11:24
фотоАдвокат требовал у супругов 2 квартиры в Киеве из-за проблем с законом, которые сам создал – ГБР
11:18
В Киеве резкий скачок больных ковидом и 46 смертей за сутки
10:59
США отложили тест гиперзвуковой ракеты перед саммитом Байдена и Путина - СМИ
10:59
Комаровский назвал ошибки власти в борьбе с ковид: голосовать можно на улице
10:50
В "Борисполе" за день поймали 11 человек с подозрительными ковид-сертификатами
10:47
Кабмин выделил 20 миллионов на приобретение временного жилья для переселенцев
10:38
В оккупированном Крыму двойной антирекорд Covid и рекорд выздоровлений
10:20
Кто заработает на импорте электроэнергии из России и Беларуси
Все новости...