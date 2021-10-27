Полиция задержала 16-летнего виновника смертельной аварии в Харькове

16-летнего водителя Инфинити, который на большой скорости выехал на красный свет и спровоцировал смертельную аварию в Харькове, задержали.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Водитель Инфинити задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового. Следственные действия продолжаются".

Детали: В настоящее время три пассажира Инфинити находятся в реанимационном отделении больницы.

По данным правоохранителей, у погибшего 58-летнего водителя Шевроле и 16-летнего водителя Инфинити признаков алкогольного опьянения нет.

По факту ДТП расследуют производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и отрабатывает записи с камер видеонаблюдения.

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