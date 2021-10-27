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Зеленський дав старт новому конкурсу на суддю ЄСПЛ за зміненими правилами

Середа, 27 жовтня 2021, 10:55

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу про конкурс для обрання нового судді ЄСПЛ від України, що мають шанс виправити деякі недоліки попереднього конкурсу.

Відповідний указ від 26 жовтня оприлюднили на сайті президента, повідомляє "Європейська правда".

Указ затверджує  новий персональний склад конкурсної комісії. 

До нього увійшли професор Василь Репецький (завідувач кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук); Ярослав Романюк (суддя Верховного суду України у відставці, голова Верховного суду України у 2013-2017 роках); кандидат юридичних наук Наталія Хендель (тренер програми "Права людини" Української школи урядування); Ольга Шпакович (професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук) та Дмитро Ягунов (адвокат, доцент кафедри політології та державного управління факультету інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор політичних наук). 

Правозахисники називали недоліком попереднього складу комісії те, що там не було правозахисників-практиків або практикуючих адвокатів, які мають великий досвід роботи з ЄСПЛ.

Серед іншого, зміни передбачають, що конкурсна комісія повинна буде формувати рейтинг учасників конкурсу - за результатами співбесіди і тесту на володіння офіційними мовами Ради Європи.

На основі цього рейтингу та з дотриманням вимоги щодо гендерного балансу конкурсна комісія прийматиме рішення про включення учасників конкурсу до списку кандидатів на суддю ЄСПЛ.

Також указ тепер передбачає консультації щодо списку кандидатів з Радою Європи.

"Якщо під час попереднього розгляду у Раді Європи списку кандидатів буде виявлено невідповідність чи неповну відповідність одного чи декількох кандидатів критеріям, визначеним частиною першою статті 21 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, конкурсна комісія може прийняти рішення про виключення таких кандидатів із зазначеного списку та про включення до нього наступних у рейтингу учасників конкурсу, які мають найбільшу кількість балів, з дотриманням вимоги щодо гендерного балансу", - йдеться у тексті.

Нагадаємо, 22 вересня Комітет з відбору суддів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відхилив визначений Україною список з трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), а 27 вересня ПАРЄ більшістю голосів остаточно відхилила українські кандидатури. 

Тепер Київ має, вже втретє, провести новий конкурс для відбору кандидатів на посаду судді ЄСПЛ.

Детальніше про те, які проблеми виникли під час попереднього конкурсу - у колонці директора Харківської правозахисної групи Євгена Захарова Суддя без правил: чому в Страсбурзі відхилили кандидатів у ЄСПЛ від України;

а також: Цемент для страсбурзького суду: хто хоче стати новим суддею ЄСПЛ від України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЄСПЛ
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