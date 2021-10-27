Зеленский дал старт новому конкурсу на судью ЕСПЧ по измененным правилам

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ о конкурсе по избранию нового судьи ЕСПЧ от Украины, что дает шанс исправить некоторые недостатки предыдущего конкурса.

Соответствующий указ от 26 октября был обнародован на сайте президента, сообщает "Европейская правда".

Указ утверждает новый персональный состав конкурсной комиссии.

В него вошли профессор Василий Репецкий (заведующий кафедрой международного права факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко, кандидат юридических наук); Ярослав Романюк (судья Верховного суда Украины в отставке, председатель Верховного суда Украины в 2013 – 2017 годах); кандидат юридических наук Наталья Хендель (тренер программы "Права человека" Украинской школы управления); Ольга Шпакович (профессор кафедры сравнительного и европейского права Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук) и Дмитрий Ягунов (адвокат, доцент кафедры политологии и государственного управления факультета информационных и прикладных технологий Донецкого национального университета имени Василия Стуса, доктор политических наук).

Правозащитники называли недостатком предыдущего состава комиссии то, что там не было правозащитников-практиков или практикующих адвокатов, имеющих большой опыт работы с ЕСПЧ.

Среди прочего, изменения предполагают, что конкурсная комиссия должна будет формировать рейтинг участников конкурса – по результатам собеседования и теста на владение официальными языками Совета Европы.

На основе этого рейтинга и с соблюдением требования по гендерному балансу конкурсная комиссия будет принимать решение о включении участников конкурса в список кандидатов на судью ЕСПЧ.

Также указ теперь предусматривает консультации по списку кандидатов с Советом Европы.

"Если во время предварительного рассмотрения в Совете Европы списка кандидатов будет выявлено несоответствие или неполное соответствие одного или нескольких кандидатов критериям, определенным частью первой статьи 21 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, конкурсная комиссия может принять решение об исключении таких кандидатов из указанного списка и о включении в него следующих в рейтинге участников конкурса, имеющих наибольшее количество баллов, с соблюдением требования по гендерному балансу", - говорится в тексте.

Напомним, 22 сентября Комитет по отбору судей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отклонил определенный Украиной список трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а 27 сентября ПАСЕ большинством голосов окончательно отклонила украинские кандидатуры.

Теперь Киев должен уже в третий раз провести новый конкурс для отбора кандидатов на должность судьи ЕСПЧ.

Детальнее о том, какие проблемы возникли во время предыдущего конкурса - в колонке директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова Судья без правил: почему в Страсбурге отклонили кандидатов в ЕСПЧ от Украины;

а также: Цемент для Страсбургского суда: кто хочет стать новым судьей ЕСПЧ от Украины.