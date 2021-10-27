На Закарпатті стався землетрус

На території Закарпатської області 27 жовтня на глибині 7 км зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера.

Джерело: Головний центр спеціального контролю, сайт державного космічного агентства України

Деталі: Джерело землетрусу знаходиться на Закарпатті в районі міста Виноградів, на глибині 7 км.

За класифікацією він відноситься до ледве відчутних.

За розрахунками, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Повідомляється, що останні землетруси, з даного регіону, зареєстровані 23 січня та 25 липня 2020 року, з магнітудами 3 та 1,9 відповідно.