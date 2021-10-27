На Закарпатье произошло землетрясение

На территории Закарпатской области 27 октября на глубине 7 км было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера.

Источник: Главный центр специального контроля, сайт государственного космического агентства Украины

Детали: Источник землетрясения находится на Закарпатье в районе города Виноградов, на глубине 7 км.

По классификации он относится к едва ощутимым.

По расчетам колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Сообщается, что последние землетрясения, из данного региона, зарегистрированы 23 января и 25 июля 2020 года, с магнитудами 3 и 1,9 соответственно.