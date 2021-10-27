У Росії новий рекорд смертей від Covid-19

У Росії за добу померла рекордна кількість людей – 1 123 людини.

Джерело: дані оперативного штабу РФ, російський "Інтерфакс"

Деталі: Найбільше смертей зафіксували у Москві – 91, у Санкт-Петербурзі – 74, у Краснодарському краї – 42.

За добу 26 жовтня у Росії зафіксували 36 582 випадки коронавірусу. Найбільше хворих за добу виявлено в Москві – 5 789, в Петербурзі – 2 913 і в Московській області – 2 670.

Загалом в Росії з початку пандемії зареєстрували 8 млн 352 601 випадок коронавірусної інфекції.

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