Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії новий рекорд смертей від Covid-19

Середа, 27 жовтня 2021, 11:59
У Росії новий рекорд смертей від Covid-19
Фото pixabay.com

У Росії за добу померла рекордна кількість людей – 1 123 людини.

Джерело: дані оперативного штабу РФ, російський "Інтерфакс"

Деталі: Найбільше смертей зафіксували у Москві – 91, у Санкт-Петербурзі – 74, у Краснодарському краї – 42.

За добу 26 жовтня у Росії зафіксували 36 582 випадки коронавірусу. Найбільше хворих за добу виявлено в Москві – 5 789, в Петербурзі – 2 913 і в Московській області – 2 670.

Загалом в Росії з початку пандемії зареєстрували 8 млн 352 601 випадок коронавірусної інфекції.

Передісторія: 

  • За добу 25 жовтня в Росії зафіксували новий антирекорд померлих від коронавірусу – 1 106 пацієнтів, захворіли в РФ – 36 446 осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Росія
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – Держдеп
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: