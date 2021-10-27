У Росії новий рекорд смертей від Covid-19
Середа, 27 жовтня 2021, 11:59
У Росії за добу померла рекордна кількість людей – 1 123 людини.
Джерело: дані оперативного штабу РФ, російський "Інтерфакс"
Деталі: Найбільше смертей зафіксували у Москві – 91, у Санкт-Петербурзі – 74, у Краснодарському краї – 42.
За добу 26 жовтня у Росії зафіксували 36 582 випадки коронавірусу. Найбільше хворих за добу виявлено в Москві – 5 789, в Петербурзі – 2 913 і в Московській області – 2 670.
Загалом в Росії з початку пандемії зареєстрували 8 млн 352 601 випадок коронавірусної інфекції.
Передісторія:
- За добу 25 жовтня в Росії зафіксували новий антирекорд померлих від коронавірусу – 1 106 пацієнтів, захворіли в РФ – 36 446 осіб.