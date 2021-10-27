В России новый рекорд смертей от Covid-19

В России за сутки умерло рекордное количество людей – 1 123 человека.

Источник: данные оперативного штаба РФ, российский "Интерфакс"

Детали: Больше всего смертей зафиксировали в Москве – 91, в Санкт-Петербурге – 74, в Краснодарском крае – 42.

За сутки 26 октября в России зафиксировали 36 582 случая коронавируса. Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве – 5 789, в Петербурге – 2 913 и в Московской области – 2 670.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 352 601 случай коронавирусной инфекции.

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