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В России новый рекорд смертей от Covid-19

Среда, 27 октября 2021, 11:59
Фото pixabay.com

В России за сутки умерло рекордное количество людей – 1 123 человека.  

Источник: данные оперативного штаба РФ, российский "Интерфакс"

Детали: Больше всего смертей зафиксировали в Москве – 91, в Санкт-Петербурге – 74, в Краснодарском крае – 42.

За сутки 26 октября в России зафиксировали 36 582 случая коронавируса. Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве – 5 789, в Петербурге – 2 913 и в Московской области – 2 670.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 352 601 случай коронавирусной инфекции.

Предыстория: 

  • За сутки 25 октября в России зафиксировали новый антирекорд умерших от коронавируса – 1 106 пациентов, заболели в РФ – 36 446 человек.

Темы: Росcиякоронавирус
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