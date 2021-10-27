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У НАН прогнозують до 29 тисяч випадків Covid-19 і до тисячі смертей за день

Середа, 27 жовтня 2021, 12:39
фото: Ельдар Сарахман УП

У Національній академії наук України прогнозують в країні до 29 тисяч нових випадків Covid-19 та понад 900 смертей у середині листопада 2021 року.

Джерело: пресслужба НАН України

Дослівно: "Незважаючи на стійку тенденцію до зменшення темпів поширення, зростання триватиме ще щонайменше 1-2 тижні навіть при збереженні цієї тенденції…

Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень), середня кількість нових випадків дорівнюватиме 22960 (SEIR_U), 24625 (Prophet) протягом тижня 27 жовтня - 2 листопада 2021 року та 24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet) – протягом тижня 3–9 листопада 2021 року". 

Деталі: За останній тиждень середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 20411 осіб на день, а середня кількість летальних випадків - до 513.

 

За два тижні кількість нових випадків хвороби та нових госпіталізацій зросла, відповідно, на 55% та 47%.

Науковці відзначають, що кількість оприлюднених летальних випадків за два тижні майже подвоїлась, а підтверджені смерті вперше за весь час пандемії перевищили 500 на добу.

Аналіз результатів моделювання приросту кількості нових випадків Covid-19 показав, що поточна хвиля в Україні і далі наростатиме.

 

Згідно із розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька області та м. Київ.

Для України, за прогнозами НАН:

  • Середня кількість нових інфекцій за день на 02.11.21: (17535-28700) при середньому значенні 22960.
    Середня кількість нових летальних випадків за день на 02.11.21: (635-713) при середньому значенні 675.
  • Середня кількість нових інфекцій за день на 09.11.21: (14476-34258) при середньому значенні 24242.
    Середня кількість нових летальних випадків за день на 09.11.21: (747-935) при середньому значенні 841.
 

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • За добу 26 жовтня в Україні зафіксували 22 574 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 692 летальних випадки від неї.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019карантинУкраїна


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