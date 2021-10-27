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В НАН прогнозируют до 29 тысяч случаев Covid-19 и до тысячи смертей в день

Среда, 27 октября 2021, 12:39
В НАН прогнозируют до 29 тысяч случаев Covid-19 и до тысячи смертей в день
фото: Эльдар Сарахман УП

В Национальной академии наук Украины прогнозируют в стране до 29 тысяч новых случаев Covid-19 и более 900 смертей в середине ноября 2021 года.

Источник: прессслужба НАН Украины

Дословно: "Несмотря на устойчивую тенденцию к уменьшению темпов распространения, рост будет продолжаться еще не менее 1-2 недель даже при сохранении этой тенденции...

Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложена текущая тенденция к увеличению количества новых обнаружений), среднее количество новых случаев будет равно 22960 (SEIR_U), 24625 (Prophet) в течение недели 27 октября - 2 ноября 2021 года и 24242 (SEIR_U), 28929 – в течение недели 3–9 ноября 2021 года".

Детали: За последнюю неделю среднее количество новых случаев в Украине увеличилось до 20 411 человек в день, а среднее количество летальных исходов - до 513 человек.

 

За две недели количество новых случаев болезни и новых госпитализаций возросло соответственно на 55% и 47%.

Ученые отмечают, что количество обнародованных летальных исходов за две недели почти удвоилось, а подтвержденные смерти впервые за все время пандемии превысили 500 в сутки.

Анализ результатов моделирования прироста количества новых случаев Covid-19 показал, что текущая волна в Украине и дальше будет нарастать.

 

Согласно рассматриваемым сценариям регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области и г. Киев.

Для Украины, по прогнозам НАН:

  • Среднее количество новых инфекций за день на 02.11.21: (17535-28700) при среднем значении 22960.
    Среднее количество новых летальных исходов за день на 02.11.21: (635-713) при среднем значении 675.
  • Среднее количество новых инфекций за день на 09.11.21: (14476-34258) при среднем значении 24242.
    Среднее количество новых летальных исходов за день на 09.11.21: (747-935) при среднем значении 841.
 

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • За сутки 26 октября в Украине зафиксировали 22 574 случая заболевания коронавирусной болезнью и 692 летальных исхода от нее.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019карантинУкраина
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