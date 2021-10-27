Детей от 12 лет можно вакцинировать против Covid при наличии всех прививок – МОЗ

Министерство здравоохранения утвердило позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, которая, среди прочего, рекомендовала вакцинировать против коронавируса SARS CoV 2 детей от 12 лет.

Источник: приказ МОЗ от 13 октября и Позиция НТГЭИ от 27 сентября

Детали: Минздрав ввел в действие решение оперативного штаба по реагированию на ситуации по распространению инфекционных болезней, который рекомендовал утвердить позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

Среди прочего, НТГЭИ рекомендует вакцинировать подростков 12-17 лет вакциной Comirnaty производства компаний Pfizer и BioNTech, так как клинические исследования разных типов вакцин против Covid-19 для разных возрастных групп детей продолжаются.

Дословно: "Учитывая имеющиеся данные по безопасности и эффективности вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет, а также роста заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет, независимо от принадлежности к группе риска при наличии прививок, соответствующих возрасту, с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

Применение Comirnaty от Pfizer/BioNTech противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины".

Детали: Детям, которые перенесли миокардит или перикардит после первой дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, необходимо отложить введение второй дозы в серии прививок Covid-19 до получения дополнительных научных данных.

Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связанный с вакцинацией против Covid-19, и которые больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть вакцинированы против Covid-19, считают эксперты.

Они рекомендуют отсрочить вакцинацию против Covid-19 детей, которые перенесли детский мультисистемный воспалительный синдром, до получения дополнительных научных данных.

Как отмечается, "в случае возникновения дефицита вакцин против Covid-19 приоритетно обеспечить вакцинами против Covid-19 детей в возрасте от 12 лет и взрослых, которые отнесены к приоритетным группам вакцинации, которые имеют высокие риски тяжелого течения Covid-19 и возникновения серьезных осложнений от него" .

Вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech) для детей в возрасте от 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток.

Между введением вакцин против Covid-19 и вакцин против других инфекционных заболеваний необходимо соблюдать 14-дневный интервал за исключением экстренной вакцинации и вакцинации против гриппа. Это касается как детей, так и взрослых.

Вакцины против Covid-19 можно вводить одновременно с инактивированной вакциной против гриппа во время одного визита в разные конечности или с любым временным промежутком. В медицинской документации должно быть указано, в какую конечность была введена вакцина против Covid-19.

Кроме того, НТГЭИ считает необходимым различать понятия "дополнительной дозы вакцин против Covid-19, которые вводятся с ревакцинальной целью для усиления гаснущего с течением времени иммунного ответа, и введения дополнительных доз для достижения лучшей защиты иммуноскопрометированным лицам".

Эксперты подчеркивают, что вопрос применения дополнительной дозы вакцины против Covid-19 требует дополнительного изучения для выводов.