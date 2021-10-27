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Кива не зміг повернути собі мільйон від жомової ями

Середа, 27 жовтня 2021, 13:12
ІЛЛЯ КИВА. ФОТО ОПЗЖ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила адвокатам нардепа ОПЗЖ Іллі Киви та підтвердила стягнення з нього на користь держави необгрунтований дохід 1,2 мільйона гривень за передачу в оренду жомової ями.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Судді Апеляційної палати ВАКС Олександр Семенников, Віктор Панкулич та Дмитро Михайленко підтвердили рішення суду першої інстанції, за яким у народного депутата Іллі Киви конфіскували 1,25 млн гривень як необґрунтований актив від нібито оренди жомової ями.

За даними ЦПК, адвокати на засіданні суду заявили, що яма - то не зовсім яма, бо під нею нібито є ціла нафтобаза (резервуари для нафтопродуктів) і тому ціна оренди була така дорога. Вони просили поновити судове слідство, витребувати проєкт нафтобази, допитати свідка і провести експертизу.

Адвокати також заявили, що вартість ями в кілька десятків разів вища через підземне сховище. Водночас у договорі оренди жомової ями, який підписував Кива, немає жодних згадок про будь-які підземні сховища чи резервуари, а орендар взагалі не займається переробкою нафтопродуктів.

В підсумку судді залишили клопотання без задоволення і підтримали рішення першої інстанції.

Це перший мільйон, який Україна отримає в бюджет за допомогою інструмента цивільної конфіскації необґрунтованих активів, вказують ЦПК.

Українська правда
Теми: Антикорупційний суд


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