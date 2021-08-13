Суд конфіскував у Киви 1,2 млн, зароблених на жомовій ямі
Вищий антикорупційний суд повністю задовольнив позовні вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та стягнув з народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви в дохід держави необгрунтований дохід 1,2 мільйона гривень за передачу в оренду жомової ями.
Деталі: 13 серпня 2021 року ВАКС задоволив позов виконувача обов’язків начальника відділу управління САП Демківа Д.М. про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України та стягнення їх відповідно до українського законодавства в дохід держави.
Встановлено, що нардеп, попри те, що він не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності.
За оренду вказаний народний обранець протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тисяч гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.
Вказано, що рішення суду може бути оскаржене упродовж 30 днів з дня складання повного тексту рішення через подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Повний текст рішення буде складено та підписано 17 серпня 2021 року.
Передісторія:
- У липні 2020 року журналісти з’ясували, що народний депутат з "ОПЗЖ" Ілля Кива заробив на жомовій ямі 1,2 мільйона гривень і мешкає у незадекларованій квартирі, з власницею якої його пов’язує лише секс.
- Вже восени Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації нардепа, у якій був зазначений дохід від здачі в оренду жомової ями.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до суду з позовом про стягнення з народного депутата від "ОПЗЖ" Іллі Киви 1,2 мільйона гривень в рамках цивільної конфіскації, яка діє в Україні із листопада 2019 року.