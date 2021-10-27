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Кива не смог вернуть себе миллион от жомовой ямы

Среда, 27 октября 2021, 13:12
Кива не смог вернуть себе миллион от жомовой ямы
ИЛЬЯ КИВА. ФОТО ОПЗЖ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала адвокатам нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и подтвердила взыскание с него в пользу государства необоснованного дохода 1,2 миллиона гривен за передачу в аренду жомовой ямы.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Судьи Апелляционной палаты ВАКС Александр Семенников, Виктор Панкулич и Дмитрий Михайленко подтвердили решение суда первой инстанции, согласно которому у народного депутата Ильи Кивы конфисковали 1,25 млн гривен как необоснованный актив от якобы аренды жомовой ямы.

По данным ЦПК, адвокаты на заседании суда заявили, что яма - это не совсем яма, потому что под ней якобы есть целая нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов) и поэтому цена аренды была так дорога. Они просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу.

Адвокаты также заявили, что стоимость ямы в несколько десятков раз выше из-за подземного хранилища. В то же время в договоре аренды жомовой ямы, который подписывал Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов.

В результате судьи оставили ходатайство без удовлетворения и поддержали решение первой инстанции.

Это первый миллион, который Украина получит в бюджет посредством инструмента конфискации граждан необоснованных активов, указывают в ЦПК.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционный суд
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