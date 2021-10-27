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У Кремлі прокоментували турецькі "Байрактари" у зоні ООС

Середа, 27 жовтня 2021, 13:41
У Кремлі прокоментували турецькі Байрактари у зоні ООС
фото: ТАСС

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 "можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі".

Джерело: російський "Комерсант"

Пряма мова: "У нас дійсно особливі добрі відносини з Туреччиною, але в даному випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання про те, що постачання подібних видів озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії розмежування".

Деталі: За словами Пєскова, як тільки таке озброєння потрапляє в руки військових, воно потенційно може застосовуватися "в цьому районі України і це лише призводить до дестабілізації".

Довідково: "Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".

У 2018 році Україна закупила 6 апаратів у Туреччини.

Успішні випробування ударних турецьких безпілотників Bayraktar пройшли в Україні ще в березні 2019 року.

Передісторія: 

  • 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар".

Українська правда

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Теми: РосіяДонбасТуреччинаООСвійна
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