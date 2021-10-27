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В Кремле прокомментировали турецкие "Байрактары" в зоне ООС

Среда, 27 октября 2021, 13:41
фото: ТАСС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине турецких ударных дронов Bayraktar TB2 "могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе".

Источник: российский "Коммерсант"

Прямая речь: "У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения".

Детали: По словам Пескова, как только такое вооружение попадает в руки военных, оно потенциально может применяться "в этом районе Украины и это лишь приводит к дестабилизации".

Справка: Байрактар ТВ2 (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

В 2018 году Украина закупила 6 аппаратов у Турции.

Успешные испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar прошли в Украине еще в марте 2019 года.

Предыстория: 

  • 26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".

Украинская правда
Темы: РосcияДонбассТурцияООСвойна
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