В Кремле прокомментировали турецкие "Байрактары" в зоне ООС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине турецких ударных дронов Bayraktar TB2 "могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе".

Источник: российский "Коммерсант"

Прямая речь: "У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения".

Детали: По словам Пескова, как только такое вооружение попадает в руки военных, оно потенциально может применяться "в этом районе Украины и это лишь приводит к дестабилизации".

Справка: Байрактар ТВ2 (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

В 2018 году Украина закупила 6 аппаратов у Турции.

Успешные испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar прошли в Украине еще в марте 2019 года.

Предыстория: