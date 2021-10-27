Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Федоров пояснив, які помилки заважають генерувати Covid-сертифікати в "Дії"

Середа, 27 жовтня 2021, 13:54
Федоров пояснив, які помилки заважають генерувати Covid-сертифікати в Дії
фото з сайту "Дії"

Міністерство цифрової трансформації готує серію оновлень електронної системи охорони здоров'я, що дозволить зменшити кількість помилок, через які громадянам не вдається генерувати Covid-сертифікати на порталі "Дія".

Джерело: віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм

Пряма мова: "Найскладніший виклик зараз — це мінімізувати помилки лікарів при занесенні даних про вакцинацію, через які ми маємо жахливу конверсію — не можемо видати сертифікат усім охочим і маємо величезний негатив наших користувачів.

Ключова проблема в тому, що за законодавством помилку може виправити тільки лікар, який робив вакцину і підписав запис своїм електронним підписом. Але в жодному разі не можна тут звинувачувати лікарів, вони зараз працюють у найскладніших умовах, а правила формування сертифікату є новими та непростими".

Деталі: Міністр пояснює, що розвивати "Дію" доводиться не в ідеальних умовах, а в ситуації з ковідними сертифікатами їх можна назвати критичними. За словами Федорова, спільно з МОЗ та НСЗУ Мінцифри класифікували всі помилки, які регулярно проводять навчання лікарів.

Найбільш поширені помилки - це неправильне вказування серії та кодів вакцин (це необхідно для уникнення введення лівих записів), номерів вакцинації, створення дублюючих записів або неповні дані в електронній системі охорони здоров'я.

Мінцифри хоче якнайшвидше розвантажити процес та автоматизувати внесення цих даних. Варто розуміти, що лікарі працюють з електронною системою через МІСи (медичні інформаційні системи), яких на ринку понад 30, і будь-які функції неможливо проводити миттєво, зазначає Федоров.

Пряма мова: "Після детального аналізу ми в найближчі 2 тижні готуємо серію оновлень електронної системи охорони здоров'я, за результатами якої плануємо зменшити кількість негативних відповідей на 50-70%.

Сьогодні виходять перші 3 фікси про коди та серії вакцин, що дозволить спростити їх вибір лікарям та автоматизувати списки. За тиждень поділюся з вами результатами наших робіт та покращенням конверсії".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ДіякоронавірусМінцифри
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Дія
У "Дії" тестують оновлену послугу зміни місця проживання
Доктрина Зеленського. Чому промова Президента на День Конституції є надважливою для майбутнього країни
Економічні новини 21 червня: Україна залучає міжнародну допомогу на URC, у "Дії" з’явилась нова облігація
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: