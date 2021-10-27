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Федоров пояснив, які помилки заважають генерувати Covid-сертифікати в "Дії"

Середа, 27 жовтня 2021, 13:54
фото з сайту "Дії"

Міністерство цифрової трансформації готує серію оновлень електронної системи охорони здоров'я, що дозволить зменшити кількість помилок, через які громадянам не вдається генерувати Covid-сертифікати на порталі "Дія".

Джерело: віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм

Пряма мова: "Найскладніший виклик зараз — це мінімізувати помилки лікарів при занесенні даних про вакцинацію, через які ми маємо жахливу конверсію — не можемо видати сертифікат усім охочим і маємо величезний негатив наших користувачів.

Ключова проблема в тому, що за законодавством помилку може виправити тільки лікар, який робив вакцину і підписав запис своїм електронним підписом. Але в жодному разі не можна тут звинувачувати лікарів, вони зараз працюють у найскладніших умовах, а правила формування сертифікату є новими та непростими".

Деталі: Міністр пояснює, що розвивати "Дію" доводиться не в ідеальних умовах, а в ситуації з ковідними сертифікатами їх можна назвати критичними. За словами Федорова, спільно з МОЗ та НСЗУ Мінцифри класифікували всі помилки, які регулярно проводять навчання лікарів.

Найбільш поширені помилки - це неправильне вказування серії та кодів вакцин (це необхідно для уникнення введення лівих записів), номерів вакцинації, створення дублюючих записів або неповні дані в електронній системі охорони здоров'я.

Мінцифри хоче якнайшвидше розвантажити процес та автоматизувати внесення цих даних. Варто розуміти, що лікарі працюють з електронною системою через МІСи (медичні інформаційні системи), яких на ринку понад 30, і будь-які функції неможливо проводити миттєво, зазначає Федоров.

Пряма мова: "Після детального аналізу ми в найближчі 2 тижні готуємо серію оновлень електронної системи охорони здоров'я, за результатами якої плануємо зменшити кількість негативних відповідей на 50-70%.

Сьогодні виходять перші 3 фікси про коди та серії вакцин, що дозволить спростити їх вибір лікарям та автоматизувати списки. За тиждень поділюся з вами результатами наших робіт та покращенням конверсії".

Українська правда
Теми: ДіякоронавірусМінцифри


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