Федоров объяснил, какие ошибки мешают генерировать Covid-сертификаты на портале "Дія"

Министерство цифровой трансформации готовит серию обновлений электронной системы здравоохранения, что позволит уменьшить количество ошибок из-за которых гражданам не удается генерировать Covid-сертификаты на портале "Дія".

Источник: вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграм

Прямая речь: Наиболее сложный вызов сейчас — это минимизировать ошибки врачей при занесении данных о вакцинации, из-за которой мы имеем ужасную конверсию — не можем выдать сертификат всем желающим и огромный негатив наших пользователей.



Ключевая проблема в том, что по законодательству ошибку может исправить только врач, который делал вакцину и подписал запись своей электронной подписью( У нас уже накопилось много плохих реальных историй, когда мы находим врача в поезде или будим его ночью, чтобы человек смог улететь с сертификатом.

Но ни в коем случае нельзя тут винить врачей, они сейчас работают в сложнейших условиях, а правила формирования сертификата являются новыми и непростыми".



Детали: Министр объясняет, что развивать "Дію" приходится не в идеальных условиях, а ситуации с ковидными сертификатами их можна назвать критическими. По словам Федорова, совместно с МОЗ и НСЗУ Минцифры классифицировали все ошибки, регулярно проводят обучение врачей.

Наиболее распространенные ошибки — это неверное указание серии и кодов вакцин (это необходимо для избегания ввода левых записей), номеров вакцинации, создание дублирующих записей или же неполные данные в электронной системе здравоохранения.



Минцифры хочет как можно скорее разгрузить процесс и автоматизировать внесение этих данных. Стоит понимать, что врачи работают с электронной системой через МИСы (медицинские информационные системы), которых на рынке более 30. И любые функцие невозможно проводить моментально, отмечает Федоров.



Прямая речь: "После детального анализа мы в ближайшие 2 недели готовим серию обновлений электронной системы здравоохранения, по результатам которой планируем уменьшить количество негативных ответов на 50-70 %.



Сегодня выходят первые 3 фикса про коды и серии вакцин, что позволит упростить их выбор врачам и автоматизировать списки. Через неделю поделюсь с вами результатами наших работ и улучшением конверсии".