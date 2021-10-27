WADA звинуватило антидопінговий центр України в маніпуляції з допінг-пробами

Всесвітнє антидопінгове агентство провело спецоперацію "Геркулес", знайшло докази і звинувачує Національний антидопінговий центр України в маніпуляції з допінг-пробами.

Джерело: Суспільне з посиланням на сайт WADA

Деталі: Операція розпочалася у 2019 році, тривала упродовж двох років, а увечері 26 жовтня WADA опублікувало звіт про результати розслідування.

Згідно зі звітом, упродовж 9 років (починаючи з 2012 року) Національний антидопінговий центр України попередньо повідомляв спортсменів про те, що найближчим часом до них прибудуть допінг-офіцери для взяття проб у позазмагальний період.

Таким чином, у WADA вважають, що ці допінг-проби не є показовими.

Крім того, під час операції "Геркулес" знайшли докази, що у 2021 році Національний антидопінговий центр свідомо позначив щонайменше 6 допінг-спроб, взятих у легкоатлетів у змагальний період, як такі, що були взяті у позазмагальний. Кожна цих проб виявилася негативною.

У WADA пояснили, що це важливо, оскільки деякі речовини заборонені лише у змагальний період.

Таким чином позитивний тест може бути неправильно класифікований як негативний, і в результаті спортсмен може ухилитися від порушення антидопінгових правил.

У WADA заявили, що передали результати свого розслідування відповідним організаціям.

Крім цього, повідомляється, що під час операції "Геркулес" ідентифікували особу, пов'язану з Федерацією легкої атлетики України, яка могла мати відношення до торгівлі препаратором ерітропоетином, який є у списку заборонених речовин WADA.

Також вказується, що вищезазначений представник ФЛАУ заперечує ці звинувачення, тому WADA повідомив про це незалежний орган по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці Athletics Integrity Unit.

Водночас зазначається, що під час операції не знайшли доказів, які б підтверджували звинувачення щодо існування допінг-схем у Федерації легкої атлетики України.

У звіті WADA також міститься відповідь Національного антидопінгового центру України на ці звинувачення. Керівники організації зазначили, що не володіють інформацією про "заплановане" тестування спортсменів, а також про випадки, що деякі допінг-проби, взяті у змагальний період, були вказані як взяті у позазмагальний.

Крім того, керівники українського антидопінгового центру повідомили, що мають намір провести внутрішнє розслідування і готові співпрацювати з WADA.

Щодо Національного антидопінгового центру України було розпочато процес відповідності, згідно з положенням міжнародного стандарту, який було підписано сторонами.

Зазначається, що цей звіт WADA не є остаточним, розслідування триватиме.

Чому це важливо: За міжнародними стандартами тестування, збір допінг-проб по запису виконується лише за виняткових обставин. Зазвичай отримання допінг-проби здійснюється офіцерами без попередження спортсменів – це забезпечує ефективність програми, яка існує на сьогоднішній день.

Активні спортсмени здають допінг-проби у змагальний та позазмагальний періоди. Згідно з міжнародними правилами, у відбірковий період та перед виступами на змаганнях кожен легкоатлет повинен здати відповідну кількість змагальних та позазмагальних допінг-проб – три тести терміном до десяти місяців.

Всесвітня агенція з тестування тимчасово відсторонила від участі у змаганнях українську триатлоністку Юлію Єлістратову, тому вона не зможе змагатися на Олімпіаді у Токіо.

Передісторія: