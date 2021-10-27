WADA обвинило антидопинговый центр Украины в манипуляции с допинг-пробами

Всемирное антидопинговое агентство провело спецоперацию "Геркулес", нашло доказательства и обвиняет Национальный антидопинговый центр Украины в манипуляции с допинг-пробами.

Источник: Общественное со ссылкой на сайт WADA

Детали: Операция началась в 2019 году, длилась в течение двух лет, а вечером 26 октября WADA опубликовало отчет о результатах расследования.

Согласно отчету, в течение 9 лет (начиная с 2012 года) Национальный антидопинговый центр Украины предварительно сообщал спортсменам о том, что в ближайшее время к ним прибудут допинг-офицеры для взятия проб во внесоревновательный период.

Таким образом, в WADA считают, что эти допинг-пробы не показательны.

Кроме того, во время операции "Геркулес" нашли доказательства, что в 2021 году Национальный антидопинговый центр сознательно обозначил по меньшей мере 6 допинг-проб, взятых у легкоатлетов в соревновательный период, как взятые во внесоревновательный период. Каждая из этих проб оказалась отрицательной.

В WADA объяснили, что это важно, поскольку некоторые вещества запрещены только в соревновательный период.

Таким образом, положительный тест может быть неправильно классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может уклониться от нарушения антидопинговых правил.

В WADA заявили, что передали результаты своего расследования соответствующим организациям.

Кроме этого, сообщается, что во время операции "Геркулес" идентифицировали личность, связанную с Федерацией легкой атлетики Украины, которая могла иметь отношение к торговле препаратором эритропоэтином, который находится в списке запрещенных веществ WADA.

Также указывается, что вышеупомянутый представитель ФЛАУ отрицает эти обвинения, поэтому WADA сообщило об этом независимому органу по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

В то же время отмечается, что во время операции не нашли доказательств, подтверждающих обвинения в существовании допинг-схем в Федерации легкой атлетики Украины.

В отчете WADA содержится ответ Национального антидопингового центра Украины на эти обвинения. Руководители организации отметили, что не владеют информацией о "запланированном" тестировании спортсменов, а также о случаях, что некоторые допинг-пробы, взятые в соревновательный период, были обозначены как взятые во внесоревновательный.

Кроме того, руководители украинского антидопингового центра сообщили, что намерены провести внутреннее расследование и готовы сотрудничать с WADA.

Относительно Национального антидопингового центра Украины был начат процесс соответствия, согласно положениям международного стандарта, который был подписан сторонами.

Отмечается, что этот отчет WADA не окончательный, расследование будет продолжаться.

Почему это важно: По международным стандартам тестирования сбор допинг-проб по записи выполняется только при исключительных обстоятельствах. Обычно получение допинг-пробы осуществляется офицерами без предупреждения спортсменов – это обеспечивает эффективность программы, которая существует на сегодняшний день.

Активные спортсмены сдают допинг-пробы в соревновательный и внесоревновательный периоды. Согласно международным правилам, в отборочный период и перед выступлениями на соревнованиях, каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество соревновательных и внесоревновательных допинг-проб – три теста сроком до десяти месяцев.

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