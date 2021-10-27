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Смертельна ДТП з Infiniti: батько затриманого підлітка каже про "сплановану акцію"

Середа, 27 жовтня 2021, 14:39
Смертельна ДТП з Infiniti: батько затриманого підлітка каже про сплановану акцію
Фото поліції

Батько 16-річного підлітка, якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП за кермом Infiniti у Харкові, заявляє, що син не винен та його "хочуть зробити злочинцем".

Джерело: Kharkiv Today

Деталі: 16-річного Миколу Харківського затримали в ніч із 26 на 27 жовтня одразу після огляду у лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Саме він, кажуть у Нацполіції, був за кермом сріблястого Infiniti Q50, який о 20:40 проїхав на червоне світло по проспекту Гагаріна і зіткнувся з Chevrolet Aveo, що рухався з вулиці Одеська. Водій другої іномарки помер на місці аварії, машину буквально розірвало на частини.

Разом із Миколою Харківським у машині перебували ще три пасажири, зокрема 16-річна дівчина. Усі вони із травмами різного ступеня тяжкості перебувають у лікарні.

Виданню вдалося поспілкуватися з батьком Миколи – Михайлом Харківським. Він не впевнений, що його син був за кермом авто і називає все, що відбувається, "спланованою акцією".

Пряма мова Михайла Харківського: "Уся інформація, яка викладена в інформаційному середовищі, спрямована на те, щоб зробити з Колі злочинця. У машині було ще троє людей, і одна з них людина була за кермом. Ніхто не хотів її залучати та шукати. Мій син з місця події нікуди не подівся, може, і Микола, а може, і не Микола був за кермом, зараз мене переповнюють емоції, я жодною мірою не виправдовую нікого, скоєно страшний злочин, немає людини…

Нічого не наводить на думку, що це все спланована акція? У нього пробито голову, в якій жахлива дірка".

Більше деталей: На запитання, кому належить елітне авто, Харківський-старший відмовився відповідати. Але він запевняє, що відразу після ДТП до поліції було подано заяву про викрадення автомобіля. Ким - не знає.

Батько Миколи також не відповідає на питання, чи бачив він сина після ДТП.

Передісторія: Аварія сталася близько 20:40 26 жовтня в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської у Харкові. Infiniti перетнула перехрестя на червоний сигнал світлофора і зіткнулася з Chevrolet.

Внаслідок аварії 58-річний водій "Шевроле" загинув на місці, троє пасажирів "Інфініті" – двоє хлопців 19 років та 16-річна дівчина – з тяжкими травмами доставлені до лікарні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПХарків
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