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У РФ пропонують садити на 15 діб за ототожнення СРСР із нацистською Німеччиною

Середа, 27 жовтня 2021, 15:16
фото: pixabay

У російській Думі пропонують штрафувати на 2 тис. рублів або заарештовувати на 15 діб за ототожнення ролі СРСР та нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Джерело: Держдума РФ

Дослівно: "Відповідно до поправок за публічне "ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини, командування та військовослужбовців нацистської Німеччини і європейських країн осі, встановленими вироком Нюрнберзького трибуналу.

А також за "заперечення вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи" громадянам загрожуватиме штраф до 2 тис. рублів (750 грн – ред.), або адміністративний арешт на 15 діб".

Деталі: За повторне порушення штраф вже складе 5 тис. рублів.

Для юридичних осіб максимальне покарання може становити до 100 тис. рублів штрафу або адміністративне призупинення діяльності на термін до 90 діб.

Публічністю автори законопроєкту називають поширення відповідної інформації у виступах, публічно демонстрованих творах, у ЗМІ чи інтернеті.

Запропоновані поправки внесли в Кодекс про адміністративні правопорушення РФ, якими пропонується встановити відповідальність за публічне ототожнення ролі СРСР і нацистської Німеччини.

Передісторія:

  • 8 червня російський парламент остаточно прийняв закон, який забороняє ототожнювати мету і дії СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні, а також заперечувати вирішальну роль радянського народу в перемозі над фашизмом.

Українська правда
Теми: РосіяНімеччинавійна


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