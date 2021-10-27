Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ пропонують садити на 15 діб за ототожнення СРСР із нацистською Німеччиною

Середа, 27 жовтня 2021, 15:16
У РФ пропонують садити на 15 діб за ототожнення СРСР із нацистською Німеччиною
фото: pixabay

У російській Думі пропонують штрафувати на 2 тис. рублів або заарештовувати на 15 діб за ототожнення ролі СРСР та нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Джерело: Держдума РФ

Дослівно: "Відповідно до поправок за публічне "ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини, командування та військовослужбовців нацистської Німеччини і європейських країн осі, встановленими вироком Нюрнберзького трибуналу.

А також за "заперечення вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи" громадянам загрожуватиме штраф до 2 тис. рублів (750 грн – ред.), або адміністративний арешт на 15 діб".

Деталі: За повторне порушення штраф вже складе 5 тис. рублів.

Для юридичних осіб максимальне покарання може становити до 100 тис. рублів штрафу або адміністративне призупинення діяльності на термін до 90 діб.

Публічністю автори законопроєкту називають поширення відповідної інформації у виступах, публічно демонстрованих творах, у ЗМІ чи інтернеті.

Запропоновані поправки внесли в Кодекс про адміністративні правопорушення РФ, якими пропонується встановити відповідальність за публічне ототожнення ролі СРСР і нацистської Німеччини.

Передісторія:

  • 8 червня російський парламент остаточно прийняв закон, який забороняє ототожнювати мету і дії СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні, а також заперечувати вирішальну роль радянського народу в перемозі над фашизмом.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНімеччинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: