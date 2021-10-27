В РФ предлагают сажать на 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией
В российской Думе предлагают штрафовать на 2 тыс. рублей или арестовывать на 15 суток за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Источник: Госдума РФ
Дословно: "В соответствии с поправками за публичное "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором Нюрнбергского трибунала".
А также за "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы" гражданам будет грозить штраф до 2 тыс. рублей (750 грн – ред.), либо административный арест на 15 суток".
Детали: За повторное нарушение штраф уже составит 5 тыс. рублей.
Для юридических лиц максимальное наказание может составить до 100 тыс. рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Публичностью авторы законопроекта называют распространение соответствующей информации в выступлениях, публично демонстрируемых произведениях, в СМИ или интернете.
Предложенные поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которыми предлагается установить ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии.
Предыстория:
- 8 июня российский парламент окончательно принял закон, запрещающий отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом.