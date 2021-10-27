Керівники антидопінгової організації України звільняються після звіту WADA

Директор Національної антидопінгової організації України Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку після звинувачень Всесвітньої антидопінгової агенції в маніпуляції з допінг-пробами.

Джерело: заява міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта на сайті Мінмолодьспорту

Пряма мова Гутцайта: "Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування. Тому вже сьогодні директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку".

Деталі: Гутцайт додав, що Мінмолодьспорту займає "чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволить порушувати антидопінгові правила". За його словами, "реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою".

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