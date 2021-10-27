Керівники антидопінгової організації України звільняються після звіту WADA
Середа, 27 жовтня 2021, 16:32
Директор Національної антидопінгової організації України Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку після звинувачень Всесвітньої антидопінгової агенції в маніпуляції з допінг-пробами.
Джерело: заява міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта на сайті Мінмолодьспорту
Пряма мова Гутцайта: "Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування. Тому вже сьогодні директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку".
Деталі: Гутцайт додав, що Мінмолодьспорту займає "чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволить порушувати антидопінгові правила". За його словами, "реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою".
Передісторія:
- Всесвітнє антидопінгове агентство заявило, що провело спецоперацію "Геркулес" і знайшло докази маніпуляції з допінг-пробами у Національному антидопінговому центрі України.
- Також WADA розслідувало звинувачення стосовно існування у Федерації легкої атлетики України схеми покриття використання допінгу, але підтвердження цьому не знайшло.
- Водночас під час операції "Геркулес" ідентифікували особу, пов'язану з ФЛАУ, яка могла мати відношення до торгівлі препаратором ерітропоетином, який є у списку заборонених речовин WADA.
Українська правда