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Керівники антидопінгової організації України звільняються після звіту WADA

Середа, 27 жовтня 2021, 16:32
Фото sport.gov.ua

Директор Національної антидопінгової організації України Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку після звинувачень Всесвітньої антидопінгової агенції в маніпуляції з допінг-пробами.

Джерело: заява міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта на сайті Мінмолодьспорту  

Пряма мова Гутцайта: "Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування. Тому вже сьогодні директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку".

Деталі: Гутцайт додав, що Мінмолодьспорту займає "чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволить порушувати антидопінгові правила". За його словами, "реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою". 

Передісторія:

  • Всесвітнє антидопінгове агентство заявило, що провело спецоперацію "Геркулес" і знайшло докази маніпуляції з допінг-пробами у Національному антидопінговому центрі України.
  • Також WADA розслідувало звинувачення стосовно існування у Федерації легкої атлетики України схеми покриття використання допінгу, але підтвердження цьому не знайшло.
  • Водночас під час операції "Геркулес" ідентифікували особу, пов'язану з ФЛАУ, яка могла мати відношення до торгівлі препаратором ерітропоетином, який є у списку заборонених речовин WADA.

Українська правда
Теми: спортзвільнення


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