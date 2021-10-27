Руководители антидопинговой организации Украины увольняются после отчета WADA

Директор Национальной антидопинговой организации Украины Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку после обвинений Всемирного антидопингового агентства в манипуляции с допинг-пробами.

Источник: заявление министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта на сайте Минмолодежьспорта

Прямая речь Гутцайта: "Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку".

Детали: Гутцайт добавил, что Минмолодежьспорта занимает "четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволит нарушать антидопинговые правила". По его словам, "реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой".

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