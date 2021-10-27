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Руководители антидопинговой организации Украины увольняются после отчета WADA

Среда, 27 октября 2021, 16:32
Фото sport.gov.ua

Директор Национальной антидопинговой организации Украины Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку после обвинений Всемирного антидопингового агентства в манипуляции с допинг-пробами.

Источник: заявление министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта на сайте Минмолодежьспорта

Прямая речь Гутцайта: "Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку".

Детали: Гутцайт добавил, что Минмолодежьспорта занимает "четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволит нарушать антидопинговые правила". По его словам, "реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой".

Предыстория:

  • Всемирное антидопинговое агентство заявило, что провело спецоперацию "Геркулес" и нашло доказательства манипуляции с допинг-пробами в Национальном антидопинговом центре Украины.
  • Также WADA расследовало обвинения в существовании в Федерации легкой атлетики Украины схемы покрытия использования допинга, но подтверждения этому не нашло.
  • В то же время во время операции "Геркулес" идентифицировали лицо, связанное с ФЛАУ, которое могло иметь отношение к торговле препаратом эритропоэтином, находящимся в списке запрещенных веществ WADA.

Украинская правда
Темы: спортувольнение
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