Руководители антидопинговой организации Украины увольняются после отчета WADA
Среда, 27 октября 2021, 16:32
Директор Национальной антидопинговой организации Украины Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку после обвинений Всемирного антидопингового агентства в манипуляции с допинг-пробами.
Источник: заявление министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта на сайте Минмолодежьспорта
Прямая речь Гутцайта: "Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку".
Детали: Гутцайт добавил, что Минмолодежьспорта занимает "четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволит нарушать антидопинговые правила". По его словам, "реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой".
Предыстория:
- Всемирное антидопинговое агентство заявило, что провело спецоперацию "Геркулес" и нашло доказательства манипуляции с допинг-пробами в Национальном антидопинговом центре Украины.
- Также WADA расследовало обвинения в существовании в Федерации легкой атлетики Украины схемы покрытия использования допинга, но подтверждения этому не нашло.
- В то же время во время операции "Геркулес" идентифицировали лицо, связанное с ФЛАУ, которое могло иметь отношение к торговле препаратом эритропоэтином, находящимся в списке запрещенных веществ WADA.
Украинская правда