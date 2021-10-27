На Донбасі вбили українського військового
Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, внаслідок яких вбили одного бійця ЗСУ.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий.
Збройні сили відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, біля Гранітного російські найманці з безпілотника скидали вибухівки.
Дослівно: "Поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
В напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
В бік Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.
В районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів".
Нагадаємо: 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".