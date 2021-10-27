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На Донбасі вбили українського військового

Середа, 27 жовтня 2021, 17:41
фото: міноборони

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, внаслідок яких вбили одного бійця ЗСУ.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий.

Збройні сили відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, біля Гранітного російські найманці з безпілотника скидали вибухівки.

Дослівно: "Поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В бік Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

В районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів".

Нагадаємо: 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".

Теми: ДонбасООСвійна


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