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На Донбассе убили украинского военного

Среда, 27 октября 2021, 17:41
фото: минобороны

За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, в результате которых убили одного бойца ВСУ.

Источник: штаб ООС

Детали: В результате вражеских обстрелов погиб военный.

Вооруженные силы открывали ответный огонь.

Кроме того, у Гранитного российские наемники с беспилотника сбрасывали взрывчатки.

Дословно: "Вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новотошкивского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов".

Напомним: 26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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