На Донбассе убили украинского военного
За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, в результате которых убили одного бойца ВСУ.
Источник: штаб ООС
Детали: В результате вражеских обстрелов погиб военный.
Вооруженные силы открывали ответный огонь.
Кроме того, у Гранитного российские наемники с беспилотника сбрасывали взрывчатки.
Дословно: "Вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Новотошкивского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.
В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов".
Напомним: 26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".