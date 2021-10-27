На Рівненщині у лікарнях критична ситуація, готуються розгортати додаткові ліжка

Ще у двох лікарнях на Рівненщини, Володимирецька та обласний госпіталь ветеранів війни у Клевані, розгорнуть 250 ліжок для хворих на коронавірус, аби розвантащити заповнені хворими медичні установи.

Джерело: Zaxid.net з посиланням на засідання обласної комісії ТЕБ та НС у середу

Деталі: Обласне управління охорони здоров'я констатує перевантаженість медичної системи області. Упродовж останніх днів на 100% заповнені Рівненська обласна та міська лікарня №2, а центральна міська лікарня на межі заповнення.

Лікарні наразі чекають погодження від МОЗ для розгортання 250 ліжок.

Головний санітарний лікар області заявив, що 26 жовтня від ускладнень коронавірусу в області померла 21 людина, і це найбільша добова кількість за весь час пандемії.

Також він заявляє про надвисокі показники летальності. За його словами, 76% ліжок у лікарнях зайняті, а резерву вистачить "лише на кілька днів".

Передісторія: За добу 26 жовтня в Україні зафіксували 22 574 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 692 летальних випадки від неї.