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На Ровенщине в больницах критическая ситуация, готовятся разворачивать дополнительные койки

Среда, 27 октября 2021, 19:34
На Ровенщине в больницах критическая ситуация, готовятся разворачивать дополнительные койки
фото: эльдар сарахман, уп

Еще в двух больницах Ровенщины, Владимирецкая и областной госпиталь ветеранов войны в Клеване, развернут 250 коек для больных коронавирусом, чтобы разгрузить заполненные больными медицинские учреждения.

Источник: Zaxid.net со ссылкой на заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС в среду

Детали: Областное управление здравоохранения констатирует перегруженность медицинской системы области. За последние дни на 100% заполнены Ровенская областная и городская больница №2, а центральная городская больница на грани заполнения.

Больницы ждут согласования от Минздрава для развертывания 250 коек.

Главный санитарный врач области заявил, что 26 октября от осложнений коронавируса в области умер 21 человек, и это самое большое суточное количество за все время пандемии.

Также он заявляет о сверхвысоких показателях летальности. По его словам, 76% коек в больницах заняты, а резерва хватит только на несколько дней.

Предыстория: За сутки 26 октября в Украине зафиксировали 22 574 случая заболевания коронавирусной болезнью и 692 летальных исхода от нее.

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область
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