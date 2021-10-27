"Шахтар" також гратиме у чвертьфіналі Кубка України

Донецький "Шахтар" пробився до чвертьфіналу Кубка України. У грі 1/8 фіналу гірники з рахунком 3:0 здолали одеський "Чорноморець".

Гра пройшла у середу 27 жовтня в Одесі.

Перший тайм обидві команди провели без моментів. У "Шахтаря" було три удари у бік воріт, а в одеситів - два. У заключні 45-ть хвилин "Шахтар" декласував господарів поля.

На 64-й хвилині рахунок у грі відкрив Фернандо, котрий пробив у кут воріт "Чорноморця" з 11-ти метрів - 1:0. Через вісім хвилин рахунок у грі став 2:0. Маркос Антоніо замкнув передачу на дальній штанзі - 2:0.

"Чорноморець" після 2:0 не пручався і отримав ще один гол у свої ворота. На 83-й хвилині знову комбінація донеччан завершилася влучним ударом Дентінью - 3:0.

Нагадаємо, що раніше до 1/4 фіналу Кубка України вийшли "Олександрія", що з рахунком 5:2 здолала "Металіст-1925" та київське "Динамо", котре переграло 2:1 "Маріуполь".