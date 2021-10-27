Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Шахтар" також гратиме у чвертьфіналі Кубка України

Середа, 27 жовтня 2021, 21:26
фото twitter.com/FCShakhtar

Донецький "Шахтар" пробився до чвертьфіналу Кубка України. У грі 1/8 фіналу гірники з рахунком 3:0 здолали одеський "Чорноморець".

Гра пройшла у середу 27 жовтня в Одесі.

Перший тайм обидві команди провели без моментів. У "Шахтаря" було три удари у бік воріт, а в одеситів - два. У заключні 45-ть хвилин "Шахтар" декласував господарів поля.

На 64-й хвилині рахунок у грі відкрив Фернандо, котрий пробив у кут воріт "Чорноморця" з 11-ти метрів - 1:0. Через вісім хвилин рахунок у грі став 2:0. Маркос Антоніо замкнув передачу на дальній штанзі - 2:0.

"Чорноморець" після 2:0 не пручався і отримав ще один гол у свої ворота. На 83-й хвилині знову комбінація донеччан завершилася влучним ударом Дентінью - 3:0.

Нагадаємо, що раніше до 1/4 фіналу Кубка України вийшли "Олександрія", що з рахунком 5:2 здолала "Металіст-1925" та київське "Динамо", котре переграло 2:1 "Маріуполь".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футболОдеса


powered by lun.ua
Головне сьогодні

таблицяКоронавірус: лише дві області України залишаються "жовтими"

У Києві різкий стрибок хворих на ковід і 46 смертей за добу

В Україні другий поспіль антирекорд за кількістю хворих на Covid за добу

Головні новини четверга і ночі: нова назва Facebook, карантин в Києві

Тайвань підтвердив присутність американських військових на острові

"Байрактари" ЗСУ на чергуванні вже пів року й готові атакувати – Наєв

Усі новини...
футбол
Маліновський повернувся у збірну на вирішальний матч відбору до ЧС-22
Футбол: матч Другої ліги України закінчився бійкою на полі
"Шахтар" у більшості насилу здолав "Ворсклу"
Останні новини
12:04
Facebook розробляє смарт-годинник з фронтальною камерою
12:03
Комаровський: Степанов – сильний міністр, він був на своєму місці
11:54
МВС Білорусі визнало Telegram-канали групи Nexta "екстремістськими формуваннями"
11:49
У НБУ пропонують змінити розрахунок офіційного курсу гривні
11:40
Антикорсуд призначив колишньому заступнику мера Одеси заставу в 3,8 млн
11:29
таблицяКоронавірус: лише дві області України залишаються "жовтими"
11:27
Нова резолюція ООН може містити положення про Кримську платформу
11:24
фотоАдвокат вимагав у подружжя 2 квартири у Києві через проблеми з законом, які сам створив – ДБР
11:18
У Києві різкий стрибок хворих на ковід і 46 смертей за добу
10:59
США відклали тест гіперзвукової ракети перед самітом Байдена і Путіна, щоб не дратувати Росію - ЗМІ
Усі новини...