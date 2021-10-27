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"Шахтер" также будет играть в четвертьфинале Кубка Украины

Среда, 27 октября 2021, 21:26
Шахтер также будет играть в четвертьфинале Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" пробился в четвертьфинал Кубка Украины. В игре 1/8 финала горняки со счетом 3:0 одолели одесский "Черноморец".

Игра прошла в среду 27 октября в Одессе.

Первый тайм обе команды провели без моментов. У "Шахтера" было три удара в сторону ворот, а у одесситов – два. В заключительные 45 минут "Шахтер" деклассировал хозяев поля.

На 64-й минуте счет в игре открыл Фернандо, пробивший в угол ворот "Черноморца" с 11-ти метров - 1:0. Через восемь минут счет в игре стал 2:0. Маркос Антонио замкнул передачу на дальней штанге – 2:0.

"Черноморец" после 2:0 не сопротивлялся и получил еще один гол в свои ворота. На 83-й минуте снова комбинация дончан завершилась точным ударом Дентинью - 3:0.

Напомним, что ранее в 1/4 финала Кубка Украины вышли "Александрия", которая со счетом 5:2 одолела "Металлист-1925" и киевское "Динамо", обыгравшее 2:1 "Мариуполь".

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футболОдесса
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