В Apple Music виправили мапу з "російським" Кримом
Середа, 27 жовтня 2021, 23:14
Додаток Apple Music for Artists виправив свої мапи з Кримом, який раніше зображали як частину країни-окупанта.
Джерело: Посольство України в США
Дослівно: "Прекрасна новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольству, що карти в додатку Apple Music for Artists, раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлені. Крим - це Україна".
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що посольство звернеться до компанії Apple через неправильну мапу.
- Восени 2019 року Apple погодилась позначати територію протиправно анексованого Криму як російську в додатках Apple Maps і "Погода", але тільки для користувачів з РФ.
- Тодішній глава МЗС Вадим Пристайко розкритикував цей крок.
Українська правда