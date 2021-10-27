В Apple Music виправили мапу з "російським" Кримом

як було раніше, скріншот

Додаток Apple Music for Artists виправив свої мапи з Кримом, який раніше зображали як частину країни-окупанта.

Джерело: Посольство України в США

Дослівно: "Прекрасна новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольству, що карти в додатку Apple Music for Artists, раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлені. Крим - це Україна".

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