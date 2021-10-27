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В Apple Music виправили мапу з "російським" Кримом

Середа, 27 жовтня 2021, 23:14
В Apple Music виправили мапу з російським Кримом
як було раніше, скріншот

Додаток Apple Music for Artists виправив свої мапи з Кримом, який раніше зображали як частину країни-окупанта.

Джерело: Посольство України в США

Дослівно: "Прекрасна новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольству, що карти в додатку Apple Music for Artists, раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлені. Крим - це Україна".

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що посольство звернеться до компанії Apple через неправильну мапу.
  • Восени 2019 року Apple погодилась позначати територію протиправно анексованого Криму як російську в додатках Apple Maps і "Погода", але тільки для користувачів з РФ.
  • Тодішній глава МЗС Вадим Пристайко розкритикував цей крок.

Українська правда

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Теми: КримокупаціяРосія
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