В Apple Music исправили карту с "российским" Крымом
Среда, 27 октября 2021, 23:14
Приложение Apple Music for Artists исправило свои карты с Крымом, ранее изображаемым как часть страны-оккупанта.
Источник: Посольство Украины в США
Дословно: "Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина".
Напомним:
- Ранее сообщалось, что посольство обратится в компанию Apple из-за неправильной карты.
- Осенью 2019 Apple согласилась обозначать территорию противоправно аннексированного Крыма как российскую в приложениях Apple Maps и "Погода", но только для пользователей из РФ.
- В МИД Украины раскритиковали этот шаг.
Украинская правда