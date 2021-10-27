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В Apple Music исправили карту с "российским" Крымом

Среда, 27 октября 2021, 23:14
как было раньше, скриншот

Приложение Apple Music for Artists исправило свои карты с Крымом, ранее изображаемым как часть страны-оккупанта.

Источник: Посольство Украины в США

Дословно: "Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина".

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что посольство обратится в компанию Apple из-за неправильной карты.
  • Осенью 2019 Apple согласилась обозначать территорию противоправно аннексированного Крыма как российскую в приложениях Apple Maps и "Погода", но только для пользователей из РФ.
  • В МИД Украины раскритиковали этот шаг.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcия
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