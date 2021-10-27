В Apple Music исправили карту с "российским" Крымом

как было раньше, скриншот

Приложение Apple Music for Artists исправило свои карты с Крымом, ранее изображаемым как часть страны-оккупанта.

Источник: Посольство Украины в США

Дословно: "Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина".

Напомним: