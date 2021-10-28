На Одещині лікарні забезпечені киснем – МОЗ

Перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда повідомив, що Одеська область та Одеса забезпечені медичним киснем для хворих на COVID-19.

Джерело: Комаріда, цитує сайт МОЗ

Пряма мова: "Одеська область зараз перебуває у червоному рівні епіднебезпеки, зараз тут хворіє 33127 людей.

Проте система закладів, які працюють із хворими на ковід, здатна забезпечити потребу тих, кому призначили кисневу терапію, відповідним лікуванням.

Ми щиро вдячні усім компаніям, які постачають кисень в лікарні Одещини за те, що вони оперативно включаються та реагують на всі прохання медиків".

Деталі: Протягом доби 26 жовтня у закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 в Одеській області, загалом спожили 18,9 тонни рідкого та 368 балонів газоподібного кисню.

Протягом 25-27 жовтня область отримала 35 тонн кисню.

Також на Одещині працюють підприємства, які виробляють додатково 18 тонн кисню на добу: ТОВ ВКФ "Кріопром" виробляє 12 тонн кисню на добу, та АТ "Одеський припортовий завод", що виробляє 6 тонн кисню на добу.

Крім того, до кінця тижня заплановане постачання ще щонайменше 57 тонн кисню протягом найближчих двох днів.

Що передувало: На одеській Слобідці пацієнтів із COVID-19 екстрено перевозять з однієї лікарні до іншої через нестачу кисню.