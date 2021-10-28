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В Одесской области больницы обеспечены кислородом – Минздрав

Четверг, 28 октября 2021, 01:34
фото: Думская

Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида сообщил, что Одесская область и Одесса снабжены медицинским кислородом для больных COVID-19.

Источник: Комарида, цитирует сайт Минздрава

Прямая речь: "Одесская область сейчас находится в красном уровне эпиднебезопасности, сейчас здесь болеет 33 127 человек".

Однако система учреждений, работающих с больными ковидом, способна обеспечить потребность тех, кому назначили кислородную терапию, соответствующим лечением.

Мы искренне благодарны всем компаниям, которые поставляют кислород в Одесскую больницу за то, что они оперативно включаются и реагируют на все просьбы медиков".

Детали: В течение суток 26 октября в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в Одесской области, в общей сложности потребили 18,9 тонн жидкого и 368 баллонов газообразного кислорода.

В течение 25-27 октября область получила 35 тонн кислорода.

Также в Одесской области работают предприятия, которые производят дополнительно 18 тонн кислорода в сутки: ООО ПКФ "Криопром" производит 12 тонн кислорода в сутки, и АО "Одесский припортовый завод", производящее 6 тонн кислорода в сутки.

Кроме того, до конца недели запланированы поставки еще не менее 57 тонн кислорода в течение ближайших двух дней.

Что предшествовало: На одесской Слободке пациентов с COVID-19 экстренно перевозят из одной больницы в другую из-за нехватки кислорода.

Украинская правда
Темы: Одесская областьмедицинакоронавирусМинздрав
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