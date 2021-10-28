Україна залишається 2-гою в Європі за добовою смертністю від Covid

26 жовтня у світі діагностували понад 473 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії Росії. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна та Румунія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 76 тисяч, у Британії – майже 44 тисячі і в Росії – понад 36 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Німеччина.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна займає 4 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія і Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна та Румунія.

дані Worldometers

За весь час пандемії вилікувались від недуги 222 759 534 особи. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 987 767 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 26 жовтня в Україні зафіксували 22 574 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 692 летальних випадки від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 925 осіб, одужали 11 593 особи.