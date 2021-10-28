Украина остается 2-й в Европе по суточной смертности от Covid
26 октября в мире диагностировали более 473 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Британии и России. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в США зафиксировали более 76 тысяч, в Британии – около 44 тысяч и в России – более 36 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Германия.
В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 4-е место.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Россия и Германия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.
За все время пандемии излечились от недуга 222 759 534 человека. В настоящее время насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 4 987767 смертей от COVID-19.
Напомним: За сутки 26 октября в Украине зафиксировали 22 574 случая заболевания коронавирусной болезнью и 692 летальных исхода от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 925 человек, выздоровели 11 593 человека.