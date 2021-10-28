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Украина остается 2-й в Европе по суточной смертности от Covid

Четверг, 28 октября 2021, 06:28
фото: Эльдар Сарахман, УП

26 октября в мире диагностировали более 473 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Британии и России. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 76 тысяч, в Британии – около 44 тысяч и в России – более 36 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Германия.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 4-е место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Россия и Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

 
данные Worldometers

За все время пандемии излечились от недуга 222 759 534 человека. В настоящее время насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 987767 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 26 октября в Украине зафиксировали 22 574 случая заболевания коронавирусной болезнью и 692 летальных исхода от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 925 человек, выздоровели 11 593 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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