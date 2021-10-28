Рекорд вакцинації українців за день: перших доз ледь не втричі більше, ніж других

27 жовтня в Україні зробили 291 985 щеплень проти Covid, що на 692 щеплення більше, ніж рекрод, встановлений днем раніше.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 292 тис. українців!".

Деталі: В цю середу зробили 291 985 щеплень, а за вівторок було рекордні 291 293 щеплення.

Тепер першу дозу вакцини отримали 212 684 людини, другу дозу – 79 301 людина (перших майже у 2,7 рази більше за других).

Від початку вакцинальної кампанії зроблено 16 793 558 щеплень, вакциновано 9 576 177 людей.

Одну дозу вакцини отримали 9 576 175 людей, повністю імунізовані – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП