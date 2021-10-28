Рекорд вакцинации украинцев за день: первых доз чуть ли не втрое больше, чем вторых

27 октября в Украине сделали 291 985 прививок против Covid, что на 692 прививки больше, чем рекрод, установленный днем ​​ранее.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Дословно МОЗ: "Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 292 тыс. украинцев!"

Детали: В эту среду сделали 291 985 прививок, а за вторник были рекордные 291 293 прививки.

Теперь первую дозу вакцины получили 212 684 человека, вторую дозу – 79 301 человек (первых в 2,7 раза больше, чем вторых).

С начала вакцинальной кампании сделано 16 793 558 прививок, вакцинировано 9 576 177 человек.

Одну дозу вакцины получили 9 576 175 человек, полностью иммунизированы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

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