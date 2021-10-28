Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рекорд вакцинации украинцев за день: первых доз чуть ли не втрое больше, чем вторых

Четверг, 28 октября 2021, 08:52
Динамика вакцинации, дашборд УП

27 октября в Украине сделали 291 985 прививок против Covid, что на 692 прививки больше, чем рекрод, установленный днем ​​ранее.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Дословно МОЗ: "Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 292 тыс. украинцев!"

Детали: В эту среду сделали 291 985 прививок, а за вторник были рекордные 291 293 прививки.

Теперь первую дозу вакцины получили 212 684 человека, вторую дозу – 79 301 человек (первых в 2,7 раза больше, чем вторых).

С начала вакцинальной кампании сделано 16 793 558 прививок, вакцинировано 9 576 177 человек.

Одну дозу вакцины получили 9 576 175 человек, полностью иммунизированы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия не должна манипулировать потоками газа в политических целях – Байден

Лидеры G20 хотят вакцинировать 70% населения мира к середине 2022 года

В Сумах произошло столкновение между "Правым сектором" и журналистами канала "НАШ"

Выборы в Грузии – экзитполы дают противоположные оценки

Военные объяснили, что делали в "серой" зоне

На выборы не будут пускать с электронным паспортом – ЦИК

Все новости...
вакцинация
Электронный ковид-сертификат с одной дозой теперь можно распечатать
После CoronaVac колоть Moderna или Pfizer пока не рекомендуется – Ляшко
Черниговская турфирма продавала фейковые Covid-сертификаты за 250 долларов
Последние новости
02:55
Более 60% воспитателей детсадов вакцинировались двумя дозами против Covid – МОН
02:11
Россия не должна манипулировать потоками газа в политических целях – Байден
01:29
Во время массовых протестов в Судане военные убили не менее трех человек
00:43
фотоВ Херсонской области заработал мобильный ковид-госпиталь из 35 палаток
23:56
Лидеры G20 хотят вакцинировать 70% населения мира к середине 2022 года
23:31
Из-за неправильно припаркованного авто полиция нашла 13 поддельных Covid-сертификатов
22:55
Зеленский пообещал помогать Молдове с поставками энергоносителей
22:11
В Сумах произошло столкновение между "Правым сектором" и журналистами канала "НАШ"
21:23
На вокзалах вакцинировалось уже 20 тысяч человек
20:49
Выборы в Грузии – экзитполы дают противоположные оценки
Все новости...